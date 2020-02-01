Российская разведчица рассказала о претенденте на звание разведчика-нелегала

Он может сколько угодно кувыркаться по лестнице, но в итоге всегда встает прямо, как и разведчик-нелегал, который раскроет секреты родины даже под пытками.

Нелегалом считается сотрудник внешней разведки, который работает в другой стране, притворяясь ее гражданином.

Нетыксу и ее шестерых коллег раскрыли несколько дней назад. СВР намеренно рассекретила данные о них и добавила, что каждый внес весомый вклад вклад в безопасность России.

О намерении раскрыть имена семи сотрудников разведки Нарышкин рассказал в декабре прошлого года. В ведомстве это решили приурочить к столетнему юбилею службы.