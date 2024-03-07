Знаменитости 07 марта 2024, 12:19 Пугачеву призвали лишить денег из России Журавлев: Пугачеву стоит признать иноагентом, чтобы она не получала деньги из РФ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певицу Аллу Пугачеву стоит признать иностранным агентом хотя бы для того, чтобы она перестала получать деньги из России. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать наконец иноагентом, чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — произнес парламентарий.

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Он предрек, что Пугачева скоро «приползет каяться», но будет слишком поздно. Журавлев отметил, что спецоперация «вынесла наружу предателей и лжецов, как пену», и это даже хорошо — страна «очистилась от паразитов», которые десятилетиями опустошали карманы ее жителей.

Депутат прокомментировал слова Аллы Пугачевой о том, что нормальные люди якобы не хотят возвращаться в Россию. По его мнению, они как раз находятся на родине в сложный для нее период.

Аналогичное мнение в беседе с «360» ранее выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Организация направила в генпрокуратуру обращение с призывом признать Пугачеву иноагентом.