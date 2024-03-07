Эксклюзив 07 марта 2024, 11:49 «Уже с ума сошла». Россиянам объяснили, почему Пугачеву стоит признать иноагентом Бородин: Пугачеву можно признать иноагентом как жену Галкина РИА «Новости»

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Певицу Аллу Пугачеву просят признать иноагентом после ее заявления о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин подготовили обращение к генпрокурору России Игорю Краснову. Как пояснил «360» Бородин, в законе об иностранных агентах появилась важная поправка.

«Теперь лицо, аффилированное с иностранным агентом, может быть тоже признано иностранным агентом. Галкин* признан в России иностранным агентом, и Пугачева является аффилированным лицом. Соответственно, мы просим контролирующие органы признать и ее иностранным агентом. Все просто и понятно», — пояснил он.

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По мнению собеседника «360», в последнее время Пугачева позволяет себе недопустимые высказывания.

Она уже там с ума сошла. То холопами нас назовет, то рабами, и никто никакие санкции в отношении нее не применяет. Постоянно поддерживает своего мужа-иноагента во всех его делах, начинаниях, на всех концертах, мероприятиях, с ним мотается по другим странам. Буквально вчера высказалась, что нормальные люди в Россию никогда не поедут. Но все нормальные люди в трудное время находятся с нашей страной, дают концерты на передовых позициях, ездят помогать нашим ребятам в зоне спецоперации — морально, финансово, творчески. Нормальные люди находятся здесь. Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Он напомнил, что Пугачева написала у себя в соцсети лозунг, который был у Навального, — под ним вышел ее новый клип. Кстати, на следующий день после его похорон.

«Мы не просто так берем и предлагаем признать кого-то иноагентами. <…> Мы сначала все анализируем, собираем информацию. У нас в команде работают бывшие сотрудники силовых структур. <…> Мы каждого из них знаем, изучили их уже, видим все наперед», — рассказал Бородин.

Горя не знают

Он отметил, что общественники уже просили изъять дом мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина* в пользу государства. По мнению Виталия Бородина, можно отдать его под детсад для детей бойцов СВО или детдом либо выставить на торги, продать и раздать деньги опять же участникам СВО, у которых есть проблемы с жильем, кредиты.

Ему известен случай, когда сын полулежачей женщины-инвалида, которой постоянно требуются лекарства, вернулся с СВО без ноги, и теперь они оба «лежат и воют», не могут помочь друг другу.

«Вот такие пугачевы, галкины*, орбакайте, киркоровы этих проблем не знают. В зоне спецоперации нет их детей. <…> Там ребята из обыкновенных семей. Нам поступают десятки тысяч обращений — когда, допустим, Орбакайте начала гастролировать, давать концерты по регионам, люди, в основном военные, их жены и родители, писали: „Мы не понимаем, как так? Это плевок нам в лицо“», — вспомнил Бородин.

Он добавил, что представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией готовят расследование, которое коснется не только Пугачевой, которая якобы еще и «имеет косвенное отношение к западным службам», но и других «продажных артистов», которые сбежали из России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России