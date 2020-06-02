Соискатели работы в России сейчас сталкиваются с большой конкуренцией. В среднем на каждую позицию претендуют почти два человека.

«Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей», — объявил министр труда Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации, его цитирует «Интерфакс».

Среди благоприятных тенденций Котяков отметил увеличение объема вакансий на 200 тысяч за последний месяц. По его словам, на портале «Работа в России» сейчас размещено 1,15 миллиона вакансий.

Кроме того, Котяков объявил, что в Камчатском крае, Тамбовской области, в Якутии, Чукотском АО и Амурской области число принятых на работу людей превышает количество уволенных. Но министр признал, что в большинстве регионов ситуация другая.

27 мая Владимир Путин объявил, что в России около 1,9 миллиона официально зарегистрированных безработных.