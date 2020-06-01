Специалисты дали советы по поиску работы после пандемии

Эксперты отметили, что во время пандемии коронавируса выросли сферы доставки, строительства, госслужбы и здравоохранения. Помимо этого, активизировались транспорт и логистика. На юге страны нуждаются в профессионалах сельского хозяйства.

По официальной статистике, сейчас в стране 1,6 миллиона безработных. Для того, чтобы найти работу сейчас, Игнатова рекомендует мониторить «ХэдХантер» по специальной метке «временная работа».

«Очень нужны грузчики на складах „Пятерочки“ или упаковщики в интернет-магазинах типа Wildberries. Когда мы включили эту категорию, было всего 60 вакансий, но к концу месяца стало 16 тысяч», — рассказала Игнатова.

Специалисты советуют также почаще проверять вакансии в медицине. Сейчас там нуждаются в диспетчерах и операторах справочных служб. Также можно искать вакансии без долгого обучения.