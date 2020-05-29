    29 мая 2020, 09:50

    России предрекли рост безработицы до 15%

    Андрей Иванов

    Ситуация на рынке труда из-за пандемии значительно ухудшилась. Уровень безработицы может вырасти до 15%. При благоприятном стечении обстоятельств — до 6-7%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG).
    России предрекли рост безработицы до 15%

    Специалисты назвали возможные варианты развития ситуации: «отскок», «тяни-толкай» и «критический спад». «Отскок» — самый благоприятный. При нем безработица вырастет с докризисных 4,6 до 6-7%. Самый вероятный сценарий — «тяни-толкай» — подразумевает рост числа потерявших работу до 8-10%. «Критический спад» — это почти восемь миллионов безработных (до 15%).

    При базовом сценарии, как считают специалисты, пострадают люди, занятые в сфере услуг, торговле, строительстве и промышленности. Если будет «критический спад», то работы лишатся занятые в сельском хозяйстве, сфере телекоммуникации, нефтегазовой, металлургической и горной промышленности и сотрудники транспортного и финансового секторов.

    На совещании по рынку труда 27 мая президент России Владимир Путин заявил, что сейчас безработица в РФ достигла показателя 1,9 миллиона человек.