Важное 17 декабря 2023, 15:34 Путина назвали высшим примером силы, стойкости и человечности Секретарь Луганского отделения ЕР Мирошниченко: Донбасс гордится Россией РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин — это высший пример силы, стойкости и человечности, заявил секретарь Луганского отделения «Единой России», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко на XXI Съезде Партии.

«Сегодня мы полноценный субъект Российской Федерации. Я уверен, что сегодня мы в Донбассе гордимся Россией, и Россия будет гордиться нами. Президент — это не просто человек. Это целая Родина», — заявил он.

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С таким лидером страна непобедима, подчеркнул Мирошниченко.

Политик напомнил о сложном пути, который Луганская Народная Республика начала в 2014 году. Он отметил, что луганчане были уверены в воссоединении региона с Россией.

Стране нужна победа не только на поле боя и в экономике, но и победа политическая, заключил председатель Народного совета ЛНР.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сравнил восстановление региона со строительством Байкало-Амурской магистрали или канала «Москва». Он отметил, что работах принимает участие вся Россия.