МВД разрешит россиянам оформлять прописку онлайн

С 2023 года все россияне смогут оформлять регистрацию по месту жительства онлайн. Это можно будет сделать через портал госуслуг без посещения органа регистрации, заявили в МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что оформление прописки в режиме онлайн предусмотрена программой цифровой трансформации МВД России на 2021–2023 годы. Планируется, что новые правила заработают с 2023 года, уточнил ТАСС.

По данным министерства, возможность регистрировать свое место жительство в личном кабинете на портале госуслуг будет у россиян, которые достигли 14-летнего возраста. Пока им придется посещать орган регистрационного учета для оформления прописки.

Дети до 14 лет смогут полностью оформить регистрацию по месту жительства в электронном виде с 1 июля 2022 года. Это можно будет сделать через портал госуслуг при предоставлении их законными представителями заявления о регистрации. Само свидетельство о регистрации может быть направлено в личный кабинет на этом сайте.

Сервис, который позволяет россиянам оформить временную регистрацию без посещения территориального подразделения МВД, начал работать на портале госуслуг 2 сентября. Планируется, что это нововведение поможет сократить личные визиты людей в подразделения ведомства.