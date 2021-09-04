Живущим не по прописке напомнили о штрафах

За отсутствие регистрации по месту жительства в России могут оштрафовать. Ответственность за нарушение существующих правил установлена как для физических, так и для юридических лиц.

Временная регистрация необходима, если человек живет не по месту постоянной более 90 дней. Обычно это актуально для нахождения в другом регионе, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Нужна временная регистрация для привязки к адресу, на который поступает информация из государственных органов. По адресу регистрации фиксируют место налогового и воинского учета, а также пенсионных органов и социальных учреждений. Он нужен для определения территориальной подсудности судов.

За нарушение правил регистрации ответственность несут как граждане, так и собственники, которые не поставили арендаторов на временный учет. Предусмотрена она и для юрилических лиц.

Размер штрафа для тех, у кого отсутствует временная регистрация по месту жительства, составит от 2000 до 3000 рублей. Нанимателям и собственникам жилого помещения — физическим лицам придется заплатить от 2000 до 5000, а юридическим лицам — от 250 до 750 тысяч рублей.

Временное проживание в границах населенного пункта, где у человека есть регистрация, нарушением не считается. Как и проживание с родственниками — супругами, детьми, подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями и другими. При этом следует помнить, что гражданские супруги не являются родственниками.

Встать на учет по месту пребывания теперь можно через сайт «Госуслуги».