Пользователей освободят от заполнения заявлений вручную на сайте госуслуг

Работу портала госуслуг усовершенствовали. Теперь пользователям больше не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Данные будут загружаться автоматически. Изменения в работе сервиса утвердило правительство России.

«Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина, опубликованном на сайте.

В ведомстве отметили, что запрос будет направляться только в момент заполнения заявления, после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг. Например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки.

Если нужно подать заявления на субсидии или другие выплаты, то портал в режиме онлайн проверит наличие свидетельств ЗАГС у заявителя. В результате документ будет предзаполнен полученными данными.

В начале сентября функционал сайта госуслуг Московской области расширили: теперь на нем доступна информация о работе военкоматов региона. По последним данным, в регионе работает 30 военкоматов.