21 февраля 2024, 16:43
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян
Новости о том, что россияне массово не смогли выехать за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — сообщила она.
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Волк напомнила, что о подобных ситуациях россияне могут сообщать через сервис «Прием обращений» официального интернет-сайта МВД России. Все жалобы рассмотрят в кратчайшие сроки.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что российских туристов начали массово разворачивать на границе из-за бракованных загранпаспортов. У путешественников были неправильно пропечатанные цифры в документе старого образца — загранпаспорта на пять лет.
Руководитель Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что такие документы придется менять. Однако, как сообщил «360» адвокат Дмитрий Аграновский, туристы могут получить компенсацию за неправильно оформленный паспорт.
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