Эксклюзив 21 февраля 2024, 16:31 Цена ошибки. Как получить компенсацию за бракованный загранпаспорт Адвокат Аграновский: при ошибке в загранпаспорте можно потребовать компенсацию Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Российские туристы столкнулись с проблемой на границе: их не пропустили из-за бракованных загранпаспортов. Как сообщил Telegram-канал Shot, причиной стали неправильно пропечатанные цифры в документе, опечатки и ошибки. Директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский рассказал «360», что россияне могут пожаловаться на изготовителя загранника и взыскать компенсацию с турфирмы, если та помогала при оформлении документа.

Адвокат напомнил, что изготовители паспортов — это госорганы, а не туристические фирмы. Но последние могли оказывать содействие при оформлении документа, поэтому часть ответственности может лежать и на них.

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«Если туристические фирмы оказывали услуги по скорейшему изготовлению паспортов, к ним тоже можно предъявить претензии. Вообще здесь ни туристы, ни соответствующие органы других государств, которые не пускают их, не виноваты. Изготовители паспортов ненадлежащим образом выполнили свои обязанности», — подчеркнул собеседник «360».

Можно посчитать: компенсация за испорченный отпуск

Жаловаться надо на паспортно-визовые службы, а если им помогали туристические компании и брали за это деньги, то и на них. Аграновский также напомнил, что если документ выдан с ошибкой, его придется заменить, но это не трагедия.

«Можно попробовать взыскать с соответствующих органов, прежде всего турфирм, понесенные расходы. Надо же было билеты сдавать, все это посчитать. Понимаете, тут на усмотрение пострадавшего: предъявить иск в суд и потребовать взыскать все, что только можно. Или, например, потребовать помощь в переоформлении и заново предоставить эту услугу. Есть разные способы. Возможно просто восстановить нарушенные права, а можно потребовать материальную компенсацию и обратиться уже к другим людям», — пояснил он.

Как лучше сделать, зависит от ситуации и целей человека. Если человеку хочется куда-то поехать, уточнил эксперт, логичнее переоформить паспорт с помощью соответствующей фирмы и потребовать, чтобы услугу оказали надлежащим образом.

Если планы уже изменились, тогда, наверное, лучше говорить о компенсации. Допустим, у вас отпуск кончился, работать надо, какая тогда поездка? Дмитрий Аграновский

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Турфирма может уверять, что она ни при чем, поэтому нужно внимательно читать договоры. Кроме того, важно смотреть, в чем именно турфирма содействовала.

«Допустим, туристические фирмы заключают договоры какие-то, где присутствуют паспортные данные. Ну, надо было, может быть, сверить как-то данные загранпаспорта с данными внутреннего паспорта. В конце концов просто гражданину показать, сказать: „Проверьте ваши паспортные данные“», — добавил Аграновский.

Ранее руководитель Go Travel Наталия Ансталь рассказала, что заменить загранпаспорт можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратиться в МФЦ или в паспортный стол, где оформляли документ и объяснить ситуацию. Паспорт заменят в течение 10 дней.