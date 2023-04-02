Криминал 02 апреля 2023, 23:52 Появились подробности о второй подозреваемой в деле о гибели Татарского РЕН ТВ: статуэтку с бомбой на мероприятие с Татарским могла принести вторая подозреваемая РИА «Новости»

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Вторая подозреваемая появилась в деле о гибели военкора Владлена Татарского при взрыве в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге. По данным телеканала РЕН ТВ, это некая Дарья Трепова, которая также была на мероприятии.

По информации телеканала, она перечисляла деньги запрещенной в России экстремистской организации и была сторонницей радикального феминизма. Муж женщины живет в Санкт-Петербурге, был ли он сам на встрече с Татарским, неизвестно.

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Как сообщил Telegram-канал «112», Трепова зашла в кафе, где проходила встреча с военкором, в 17:17. По предварительным данным, именно она принесла на мероприятие коробку. В феврале 2022 года девушку и ее мужа задерживали за участие в антивоенных митингах.

Доказательством того, что Трепова может быть причастна к взрыву в кафе, где проходила встреча с военкором, служат опубликованные каналом кадры, на которых похожая на нее девушка заходит в кафе с коробкой в руках.

К дому подозреваемой уже прибыл спецназ, в ее квартире проходят обыски. Также следователи разыскивают ее мужа. Мужчину подозревают в соучастии во взрыве в кафе, где проходила встреча с Татарским.

Первая подозреваемая, вручившая военкору коробку со статуэткой, в которой, предположительно, и находилось взрывное устройство, сейчас находится в больнице в шоковом отделении.