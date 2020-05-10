МВД не стало ужесточать наказание за побои
МВД и Минюст прорабатывали вопрос об ужесточении наказания по статье, которую применяют, в частности, при домашнем насилии. Вместо штрафа предлагалось назначать административный арест. Теперь в пресс-службе МВД рассказали ТАСС, что такое изменение признано нецелесообразным.
В МВД также посчитали оправданной декриминализацию побоев.
«Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», — отметили в МВД.
В 2017 году президент подписал закон о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Теперь, если побои произошли впервые, нарушитель наказывается административно, то есть штрафом. При повторении побоев или при отягчающих обстоятельствах предусмотрено уголовное наказание.