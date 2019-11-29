Остановить на грани. Законопроект о домашнем насилии дается России с трудом

Совфед опубликовал рабочий вариант законопроекта о домашнем насилии. О том, что такой закон нужен, говорят с 2016 года. Еще тогда в России хотели ввести понятие «домашнее насилие», однако документ не прошел и первое чтение.

В опубликованную версию законопроекта включили описание термина «семейно-бытовое насилие». Это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения «физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений». Кроме того, документ содержит понятие примирения.

Согласно информации на сайте Совфеда, сенаторы решили устроить публичное обсуждение этого законопроекта, так как даже сейчас документ в нынешней редакции вызывает очень много споров. Замечания и отзывы будут принимать две недели.

Домашнее насилие

Сейчас в российском законодательстве нет понятия «домашнее насилие». Один из важнейших документов — Семейный кодекс, который обязует супругов «строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи». Но рекомендаций относительно сдержанности в проявлении агрессии этот документ не содержит. И это при том, что, по данным общественников от 2019 года, около 16 миллионов россиянок — то есть каждая пятая — ежегодно подвергаются насилию.

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Впервые законопроект о домашнем насилии внесли в Госдуму в 2016 году, но тогда документ не прошел и первое чтение. До 2017 года понятие побоев «в отношении близких лиц» фигурировало в статье 116 Уголовного кодекса, но потом приняли закон о декриминализации побоев в семье. Он перевел насилие «в отношении близких лиц» из ряда уголовных преступлений в административные, если подобные действия совершены впервые. Документ предполагает штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

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После вступления этого закона в силу в 2017 году в статистике случаев насилия стало меньше. По данным на 2017 год, побоям в семье подверглись 27,5 тысячи женщин и 10,4 тысячи мужчин. Однако в апреле 2019 года The Moscow Times со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что число погибших в результате домашнего насилия женщин за год составило 12 тысяч человек.

Несмотря на снижение, по официальным данным, числа случаев домашнего насилия, угроза поджидала другую категорию людей — авторов законопроекта. Соавтор документа и депутат Госдумы Оксана Пушкина в середине ноября 2019 года сообщила, что ей и ее коллегам приходят угрозы. А на прошлой неделе, 23 ноября, участники православного движения «Сорок сороков» организовали в Москве митинг против законопроекта о домашнем насилии.

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Борьба с последствиями, а не причинами

Председатель постоянной комиссии по социальным правам в СПЧ Ирина Киркора, входящая в рабочую группу по законопроекту о домашнем насилии, рассказала «360» о целях документа, а также объяснила некоторые непонятные положения.

Этот закон про профилактику. Это закон не про применение ответственности. Это закон — не дать возможность совершить те действия, за которые наступает уголовная ответственность Ирина Киркора.

Киркора отметила, что в прежних редакциях документа было понятие «сексуальное насилие», которое убрали. Причина в том, что этот термин означает либо изнасилование, либо действия насильственного характера, то есть попадает уже под уголовные статьи. По словам члена рабочей группы, ключевой момент законопроекта — «действия, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления». Таким образом, под закон о домашнем насилии попадут те нарушители, чьи действия еще не перешли в разряд уголовных преступлений.

По словам Киркоры, важно заметить момент, когда начинается агрессивное поведение в отношении жертвы — и не дать свершиться преступлению. Для этого в законопроекте прописаны профилактические меры, которые помогут оценить семейные отношения и принять решение: расторгнуть брак или изменить «правила» в семье.

Киркора также объяснила, что значит понятие «имущественный вред» в семье. По ее словам, под этот пункт будет подходить уничтожение или повреждение того имущества, на которое не имеет права претендовать другой член семьи и которое не является его собственностью.

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Государство лезет в семью

Член экспертного совета при комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Владимир Акимкин по просьбе «360» прокомментировал законопроект и заметил, что благодаря документу государство вмешивается в семью. По его мнению, законопроектом домашнее насилие не искоренить.

Законопроектом этот вопрос не решишь, потому что, увеличивая власть чиновников над семьей, мы только усугубим ситуацию. И это приведет к тому, что чиновники будут использовать свои полномочия в своих личных корыстных целях либо в целях служебных. Общество не готово к мерам, которые предлагаются в законопроекте Владимир Акимкин.

Тенденция, которая заложена в проекте, предполагает контроль над семьей. В особенности над теми семьями, в которых реально существуют проблемы. Акимкин уверен, что законопроект преждевременен и пока его не нужно принимать. Вместо этого следует решать эту проблему другими методами — теми, которые приняты в каждой семье.

Проблема кроется и в том, что документ довольно неоднозначен. Если родители дали ребенку ремня и с помощью этого предотвратили более серьезные последствия, которые могли принести ему душевные или, может быть, еще более сильные физические страдания — является ли это оправданным случаем? Ясное дело, что если насилие происходит систематически, потому что родитель неадекватный, — тут все понятно без объяснений со стороны. Поэтому каждый случай домашнего насилия необходимо рассматривать отдельно.