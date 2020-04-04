Глава Крыма оценил возможность закрытия Крымского моста из-за пандемии

Глава Крымской республики Сергей Аксенов пока не собирается закрывать Крымский мост из-за пандемии коронавируса нового типа и призвал соблюдать уже существующие ограничительные меры.

«Я думаю, что рано (закрывать мост — ред.). Динамика каждый день меняется, давайте посмотрим… Делаем все возможное, чтобы остановить эпидемию», — отметил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в воскресенье 5 апреля, в Крыму будет принято решение по последующей работе. Сейчас в Крыму действует введенный с 2 апреля карантин.

В республике уже 18 подтвержденных случаев заражения 2019-nCoV, из которых 16 — завозные. На подъезде к мосту уже установили КПП для досмотра машин.

На данный момент число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах. Всего погибших от COVID-2019 уже 34.