Блокпост появится на Крымском мосту из-за коронавируса

Всех проезжающих по Крымскому мосту теперь будут досматривать, чтобы никто не завез на полуостров инфекцию. Для осмотра автомобилей установят блокпост.

«На Крымском посту будет выставлен блокпост. Будет проводиться 100% досмотр всего автомобильного транспорта», — приводит РИА «Новости» слова главы Крыма Сергея Аксенова, озвученные на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Досмотр граждан начнется с полуночи по московскому времени 2 апреля, тогда же в республике начнется карантин. По словам Аксенова, власти также вводят самые жесткие меры регионов по досмотру самолетов и поездов.

Глава Крыма уточнил, что после 17:00 будет опубликован полный список требований к въезжающим на территорию полуострова. На сколько именно времени вводится карантин, пока не известно, но Аксенов отметил, что он может быть продлен на неделю.

Ранее блокпосты появились на въезде в Севастополь. На пропускных пунктах проверяются все автомобили, которые направляются в город. Власти полуострова ужесточают меры в рамках борьбы с коронавирусом. Они уже закрыли санатории, гостиницы и детские лагеря.