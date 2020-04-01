Мужчина с коронавирусом пришел в подмосковную больницу. Губернатор потребовал найти виновного в нарушении самоизоляции

Посетители и медперсонал Лобненской больницы вынуждены уйти на карантин. Причиной стал пенсионер, который прошелся по коридорам. У него подтвердился коронавирус. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже потребовал найти виновного в нарушении правил самоизоляции.

Мужчина нарушил правила самоизоляции и подверг риску здоровых людей, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Вместе с супругой мужчина пришел в днем 1 апреля в Лобненскую центральную городскую больницу. Его направили в кабинет флюорографии, а через некоторое время перед регистратурой появился главный врач Павел Прокофьев. Он рассказал, что пенсионер пришел в больницу, чтобы сделать флюорографию.

«Не сказав никому, что у него положительны тест на коронавирус, он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген. В этот момент уже пришла информация, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в лечебное учреждение. Мы изолировали его в боксированную палату», — сказал Прокофьев.

Руководство медучреждения вызвало инфекционную бригаду, чтобы отвезти пациента в инфекционный стационар. Главный врач предупредил всех посетителей больницы, что они могли заразиться, поэтому всем теперь необходимо оставаться на карантине.

«Каждый из вас в этот момент находился в поликлинике. Потенциально вы могли оказаться, невольно, рядом с этим человеком», — отметил главный врач.

Он добавил, что пенсионер мог никого и не заразить, но для безопасности обязательно требуется соблюдать самоизоляцию. После случившегося сотрудники больницы взяли у каждого пациента личные данные и взяли анализы на коронавирус.

Начиная с прошлой недели в Помосковье на режим самоизоляции отправили всех жителей. Выходить можно только на работу, в магазин или аптеку. Еще разрешено выгуливать животных и выбрасывать мусор. За соблюдение правил следят сотрудники полиции.

По последним данным, в Московской области зарегистрировано 134 случая заболевания COVID-19. Спасти от коронавируса не смогли двоих пациентов. Врачи вылечили уже 17 жителей.