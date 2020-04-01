«Никакой бумаги». Жители Подмосковья смогут получать электронные пропуска во время самоизоляции

Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. Сейчас программисты разрабатывают эту платформу, в понедельник она у нас будет готова», — объяснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пропуск будет представлять собой электронную декларацию, которую можно будет получить на портале mosreg.ru. Для этого будет необходимо ввести данные, а затем с цифровым документом можно уже отправиться в магазин или на работу. Губернатор также успокоил жителей, что никакой блокировки области или Москвы не будет.

Планируется, чтобы при передвижении, если примут такую меру, ты имел эту удобную декларацию. Мы делаем так, чтобы это было удобно, доступно, и будем большое внимание уделять разъяснению — как нужно зачекиниться, как нужно зарегистрироваться на этой платформе Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил жителей за ответственное отношение к самоизоляции и тому, что большинство остаются дома.

«Очень важно, что и полиция большую работу делает, разъясняет, просит всех оставаться дома. Такая мера направлена, чтобы убить распространение коронавируса», — подчеркнул губернатор.

Ограничения в Подмосковье

Начиная с прошлой недели в регионе действует режим самоизоляции. Граждан настоятельно просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Такая мера позволит остановить распространение инфекции. В регионе не работают кинотеатры, непродовольственные магазины и ТЦ. Также сейчас действует запрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.

Выходить на улицу разрешается только в больницу, магазин, аптеку, для выгула питомца или чтобы выбросить мусор. Следить за порядком будут сотрудники полиции.

За соблюдение режима самоизоляции пожилым людям старше 65 лет начали выплачивать по 1,5 тысячи рублей. После окончания самоизоляции они смогут получить еще по 1,5 тысячи. Эту сумму получают и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Для жителей открыта горячая линия: 8 (800) 550-50-30. По этому номеру можно узнать ответы на все интересующие вопросы по выплатам и тому, что связано со сложившейся ситуацией.

Не забывают и про медицинских работников, которые сутками помогают пациентам вылечиться от COVID-19. Губернатор Московской области поручил выдать премии врачам, среднему и младшему медперсоналу. Они получат по 50, 30 и 10 тысяч рублей соответственно.

Местных жителей тоже решили поддержать рублем. Так, обитателей многоквартирных домов освободили от взносов за капитальный ремонт. Платить не придется с 1 апреля по 1 июля.

«Может, для кого-то это мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — подчеркивал ранее Воробьев.

Согласно последней информации, в Подмосковье насчитывается 134 зараженных коронавирусом. Врачи вылечили уже 17 пациентов. Жертвами вируса в регионе стали два человека.