Муж пострадавшей в ДТП с Билом навестил ее в больнице. Видео

Константин, муж Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, навестил ее больнице. Мария после аварии была госпитализирована в тяжелом состоянии и во вторник вышла из комы.

Константин приехал навестить жену, которая находится в городской клинической больнице № 4 имени Пирогова. Он отметился на проходной и захватил несколько пакетов с нужными вещами.

Эдвард Бил устроил массовое ДТП в Москве 1 апреля. Автомобиль блогера Audi RS6 на высокой скорости вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова.

Суд не стал отправлять блогера в СИЗО. Он признал свою вину. Билу запретили покидать дом с 22:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом. На его ногу надели электронный браслет.

Адвокат Марии Андрей Князев ранее рассказал «360», что состояние его подзащитной с каждым днем улучшается. Но Марии еще предстоит несколько операций. Он подтвердил, что жена блогера обращалась к ним с предложением о помощи. Князев сказал, что они готовы будут ее принять, но пока даже врачи не могут сказать, сколько денег потребуется на лечение.

Эдвард Бил в четверг дал первое интервью после ДТП. Блогер заявил, что если бы мог, то поменялся бы местами с пострадавшей.