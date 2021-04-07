Андрей Князев, адвокат Марии Артемовой, пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом, сообщил о ее состоянии. Адвокат рассказал «360», что девушка чувствует себя лучше.

«Вроде бы ей получше, подробностей не знаю. Супруг находится у нее, с врачами беседует. Но не хуже ей, ей лучше. Вчера было лучше, и сегодня. Я думаю, что состояние стабилизировалось», — сказал защитник.

Адвокат, отвечая на вопрос о том, действительно ли его подзащитная вышла из комы, признался, что не обсуждал эту тему с ее мужем. Но при этом Князев предположил, что речь шла о медикаментозной коме, и возможно, врачи вывели ее из этого состояния. Сейчас Артемова уже пришла в себя.

«Сказали, что [она чувствует себя] лучше, процесс восстановления потихоньку идет. Сейчас там по поводу операций думают, дальнейшего лечения. Несколько операций предстоит, на ногах, там таз тоже… Там его собрали, но нужно будет, я так понимаю, пересобрать как-то по-другому. Ну в общем, там много еще у них работы», — сообщил Князев.

Жена блогера ранее предлагала оказать помощь, но вопросы компенсации пока не обсуждались.

«Мы пока не знаем, сколько будет лечение примерно стоить, то есть что будет необходимым — лечение, реабилитация, какие средства, мы пока это не озвучили. Они нам предложили, сказали, что готовы, мы сказали, что готовы принять. Как только у нас будет какая-то информация, мы к этому вопросу вернемся. Просто пока сказать, сколько будет стоить лечение, нам даже врачи не могут — 100 тысяч, миллион, 500 тысяч, то есть мы этого не знаем», — рассказал адвокат.

Автомобиль Аudi RS6 Эдварда Била 1 апреля выехал на встречную полосу на Садовом кольце и спровоцировал массовое ДТП. Его спорткар столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находилась Мария Артемова. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Во вторник муж девушки сообщил «360», что она вышла из комы. В среду полиция предъявит Билу обвинения по делу о ДТП.