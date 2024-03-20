Знаменитости 20 марта 2024, 17:42 «Все останется внутри нашей семьи». Лерчек с мужем не раскроют подробности развода Лерчек с супругом отказались раскрывать подробности своего развода Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Валерия и Артем Чекалины впервые заговорили публично о своем разводе в Instagram*, опубликовав почти одновременно stories на эту тему. При этом причину расставания они решили не называть.

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать, просто быть рядом», — написала Лерчек.

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Артем Чекалин опубликовал ролики из спортзала с обращением к подписчикам, заявив, что подробной информации о разводе не будет.

«Все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи. Так что, пожалуйста, не пишите ни Лере, ни мне. Дайте нам спокойно пожить. Прошу понять и принять», — сказал Чекалин.

Он также порекомендовал пользователям никогда не отчаиваться.

Артем и Валерия Чекалины узаконили отношения в 2012 году. Пара воспитывает троих детей. Накануне стало известно о том, что Лерчек подала на развод с супругом. Соответствующие данные опубликованы на сайте судебного участка № 246 по Даниловскому району.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.