Эксклюзив 29 марта 2024, 11:27 Мусульмане Подмосковья помолились о пострадавших у Crocus City Hall Представители Духовного управления мусульман прочитали молитвы у «Крокуса»

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Представители Духовного управления мусульман России прочитали у здания «Крокус Сити Холла» молитвы за души погибших и выздоровление пострадавших. «360» показал кадры.

Пятница является для мусульман священным днем, 29 марта — первая пятница после теракта. Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов совместно с имамами Красногорска провел молебен у мемориала в священный для мусульман день.

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В молитве муфтий попросил мира погибшим и осудил теракт. Он напомнил, что Россия — многоконфессиональная и многонациональная страна, а произошедшее стало большой бедой.

«В этот пятничный день мы приехали, чтобы совершить молитву по жертвам этого тяжелого теракта. В нашей душе боль от того, что происходило. Это очень тяжелая трагедия для всех, вне зависимости от вероисповедания. Во всех наших мечетях пройдут поминальные молитвы. Мы покажем, что мы все вместе. Мы молим Всевышнего, чтобы такое больше не происходило в мире», — сказал Аббясов.

Также он подчеркнул, что мусульмане всего мира жестко осудили теракт.

«Здесь на мемориале большое количество венков из стран арабо-исламского мира. С первых дней мы получали слова соболезнования от всех международных организаций исламского мира», — добавил Аббясов.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.