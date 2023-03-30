Общество 30 марта 2023, 05:20 Мусоропроводы предложили запретить в жилых домах «Известия»: в России предложили запретить мусоропроводы в домах РИА «Новости»

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Мусоропроводы предложили запретить во всех российских новостройках, и заварить их по возможности в старых домах. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы, сообщили «Известия».

Депутаты профильного комитета нижней палаты парламента выступили с обращением в Минстрой. Такая мера, как поясняется, призвана ускорить реформу обращения с отходами в России, а также она поможет в борьбе с переполненными свалками. По мнению авторов инициативы, в том случае, если ее утвердят, россияне будут самостоятельно сортировать отходы.

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«Сейчас и так уже застройщики отказываются от мусоропроводов из экономических соображений. Монтаж одного устройства обходится в один миллион рублей», — отметила член научно-технического совет Росприроднадзора Наталья Беляева.

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 1151 многоквартирный дом по нацпроекту «Жилье и городская среда». Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что это самая масштабная программа капитального ремонта на территории России. Ознакомиться с адресным перечнем работ на 2023–2025 года можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Кроме того, в шести городских округах области в 2023 году модернизируют канализационные системы. К ним относятся Балашиха, Воскресенск, Красногорск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево и Чехов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.