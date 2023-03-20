20 марта 2023, 12:51
Канализационные системы модернизируют в шести округах Подмосковья в этом году — Воробьев
Губернатор Воробьев: в 6 округах Подмосковья обновят канализационные системы в 2023 году
В этом году в шести городских округах Московской области модернизируют канализационные системы. Об этом информировал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.
«У нас модернизация канализационных систем в этом году в шести округах: Балашиха, Воскресенск, Красногорск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево и Чехов. Обращаю внимание, что включение в госпрограмму и ее реализация должны быть своевременными», — подчеркнул губернатор Воробьев.
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Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений. Сложной в этом плане территорией остается юго-восток Подмосковья, прежде всего Луховицы. Глава региона попросил глав территорий и зампреда Романа Каратаева обратить на это особое внимание.
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В целом, по словам Андрея Воробьева, в сфере ЖКХ в Московской области заняты около 100 тысяч человек. Он назвал их работу «очень заметной».
Также на совещании губернатор анонсировал ремонт более шести тысяч подмосковных подъездов в 2023 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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