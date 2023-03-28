Подмосковье 28 марта 2023, 17:21 Свыше 1,1 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье за год МинЖКХ МО

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В 2023 году в Подмосковье капитально отремонтируют 1151 многоквартирный дом по нацпроекту «Жилье и городская среда». Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский пояснил, на каких объектах пройдут работы.

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включает в себя: все МКД, кроме аварийных и подлежащих сносу, дома, износ которых превышает 70%, новостройки, на введенные в эксплуатацию, а также дома, в которых менее пяти квартир.

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«Жилищный фонд Московской области — это более 56 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет до 2049 года», — отметил Велиховский.

Он также подчеркнул, что это самая масштабная программа капитального ремонта на территории России. Ознакомиться с адресным перечнем работ на 2023–2025 года можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в шести городских округах региона модернизируют канализационные системы.

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