Общество 29 июня 2023, 13:49 Мурашко сообщил об обсуждении идеи о запрете на госзакупки импортных ИВЛ Глава Минздрава Мурашко: эксперное сообщество обсуждает запрет на госзакупки импортных ИВЛ РИА «Новости»

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Экспертное сообщество ведет обсуждение инициативы о запрете на государственную закупку аппаратов искусственной вентиляции легких иностранного производства. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сейчас инициатива обсуждается», — Мурашко процитировал ТАСС.

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Мурашко отметил, что такое медицинское оборудование сейчас производят в России.

Ранее Минпромторг предложил запретить государственным больницам закупать импортные аппараты ИВЛ для поддержки отечественных производителей. На российском рынке их производят КРЭТ, «Тритон-Электроникс» и предприятия Ростеха. По оценкам Минпромторга, они загружены не полностью и готовы производить до 36 тысяч единиц ежегодно при потребности клиник в 2,7 тысячи.

В конце марта Миноблимущество передало больницам Подмосковья более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование доставили в клиники, расположенные в городских округах Дмитров, Подольск, Дубна, Мытищи, Серпухов, Егорьевск, Ступино и Химки.