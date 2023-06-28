Здоровье 28 июня 2023, 09:52 Госбольницы предложили снабжать только отечественными аппаратами ИВЛ Минпромторг предложил запретить госбольницам закупки импортных аппаратов ИВЛ РИА «Новости»

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Отечественные компании могут произвести больше медицинского оборудования, чем сейчас у них закупают. По этой причине Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, сообщил «Коммерсант».

Министерство разработало проект постановления с поправками в некоторые нормативно-правовые акты, которые позволят запретить госбольницам и клиникам покупать аппараты ИВЛ зарубежного производства. На российском рынке их производят КРЭТ, «Тритон-Электроникс» и предприятия Ростеха. По оценкам Минпромторга, они загружены не полностью и готовы производить до 36 тысяч единиц ежегодно при потребности клиник в 2,7 тысячи.

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Гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов отметил, что в России не делают специализированных устройств, например, для недоношенных детей и больных с осложнениями. При этом в стандартных случаях, по его словам, отечественные аппараты ИВЛ применять можно.

Ограничения на закупки импортной медтехники начали вводить в 2015 году, но лечебные организации до сих пор имели к ней доступ. По информации издания, новая мера сделает ИВЛ первым видом медтехники под жестким запретом.

В России в 2024 году планировали зарегистрировать аппарат ИВЛ для недоношенных детей. Разработкой занимался холдинг «Швабе».