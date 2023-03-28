Подмосковье 28 марта 2023, 09:41 Подмосковные больницы получили более 70 новых аппаратов ИВЛ Дмитрий Зайчиков

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Миноблимущество передало больницам более 70 единиц медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи. Это аппараты искусственной вентиляции легких.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжает работать программа «Здравоохранение Подмосковья». На этот раз технику получили больницы, расположенные в городских округах Дмитров, Подольск, Дубна, Мытищи, Серпухов, Егорьевск, Ступино и Химки. В их распоряжение поступило более 70 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания паллиативной помощи.

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