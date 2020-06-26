Мурашко рассказал о «достаточно высокой» заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах

«Повышенная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией не завершилась во многих регионах, в частности, например, в Тыве проблема заболеваемости еще достаточно высока», — пояснил министр во время выступлении на коллегии Минздрава.

Также он предупредил, что пациентам с коронавирусом врачи по-прежнему должны уделять много внимания. Не стоит забывать о безопасности докторов и медработников. Все больницы должны быть обеспеченны индивидуальными средствами защиты.

На этом же заседании министр рассказал о разнице в продолжительности жизни у российский мужчин и женщин. По данным Росстата, мужское население страны живет на 10 лет меньше, при этом средний россиянин живет до 73,3 лет.

Сегодня испанским ученым стало известно, что коронавирус появился в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Ими был проанализирован замороженный образец взятый из городской канализации.