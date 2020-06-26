Стало известно о появлении коронавируса в Испании еще в марте 2019 года

Специалисты из Университета Барселоны проанализировали замороженные образцы сточных городских вод. Они пришли к выводу, что коронавирус появился в городе еще в марте 2019 года.

«Исследователи обнаружили присутствие вируса, вызвавшего пандемию, в пробах сточных вод в Барселоне, собранных 12 марта 2019 года», — говорится в сообщении сайта вуза.

Геном коронавируса был в экскрементах. Это открытие испанских ученых может помочь в будущем выявлять циркуляцию нового вируса заранее.

«Заболевшим COVID-19 могли ошибочно диагностировать грипп, что способствовало распространению инфекции среди населения до того, как органы здравоохранения приняли меры», — приводит сайт Университета Барселоны слова президента Испанского общества вирусологов Альберта Боша, который считает, что коронавирус в Барселону привезли туристы задолго до вспышки в китайском Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового вируса 11 марта, спустя два месяца с небольшим после того, как инфекцию выявили у жителей мегаполиса в Китае.

За все время пандемии врачи выявили более 9,6 миллиона случаев COVID-19 в мире. От последствий заражения 2019-nCoV умерли почти полмиллиона человек.