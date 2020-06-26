Минздрав раскрыл разницу средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России

Разница в продолжительности жизни у мужчин и женщин составила 10 лет. Об этом на коллегии Минздрава рассказал Михаил Мурашко.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет», — приводит слова министра РИА «Новости».

Также Мурашко рассказал, что средняя продолжительность жизни, по данным Росстата, доходит до 73,3 года. Как объяснил министр здравоохранения, на этот показатель значительно повлиял процент младенческой смертности. Он с прошлого года снизился на 3,9%.

Ранее Росстат назвал регионы с высокой рождаемостью. В топ вошли Республика Тыва, Чечня и Ненецкий автономный округ. Ведомство продолжало собирать данные о населении даже в период коронавируса. Так, удалось узнать, что россияне во время пандемии стали реже жениться и подавать на развод.

В 2020 году количество зарегистрированных браков снизилось на 40,5% в сравнении с прошлым годом. Разводиться тоже стали меньше на 74,4%. Кроме этого, Росстат заявил о новом тренде, теперь российские женщины все чаще становятся мамами ближе к 30 годам.