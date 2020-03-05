Муфтий Татарстана разъяснил позицию по поправкам о русском народе

Муфтий Татарстана выразил сожаление из-за того, что его личное высказывание в рамках дискуссии по поправкам к законопроекту об изменениях в конституции «получило слишком разные, в том числе и некорректные, комментарии».

«Если говорить в целом о поправках к Конституции, внесенных президентом страны Владимиром Путиным, то многие из них я разделяю и буду голосовать за них», — заявил Самигуллин, отметив, что видно, какое большое внимание президент уделяет возрождению духовности, поддержке инициатив традиционных конфессий.

Муфтий Татарстана считает правильным выделение особого статуса русского языка как государственного. Однако, по его мнению, было бы правильнее использовать формулировку «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа» при внесении изменения в Конституцию. По его мнению, именно такой вариант смог бы подчеркнуть многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа.

Самигуллин также подчеркнул, что высказал свое личное мнение. «В любом случае эти дискуссии лишь отражают то, за что все мы радеем за процветание нашего Отечества, стремимся быть полезными и пытаемся внести свое аргументированное видение в основной закон страны», — уточнил муфтий Татарстана.

Ранее в СМИ появилась информация, что Камиль Самигуллин обратил внимание на то, что все коренные народы формировали российское государство и закреплять только за одной нацией этот статус не стоит.

Главный муфтий России Талгат Таджуддин пояснил, что сама поправка не направлена на выделение одной нации, благодаря которой появилось государство. Он также обратил внимание, что далее по тексту поправки говорится, что русский народ входит в союз равноправных народов России.

Президент России Владимир Путин внес новые поправки в законопроект об изменениях в Конституцию в минувший понедельник. Российский лидер предложил прописать в главном законе страны запрет на искажение исторической правды и обозначить Россию, как правопреемницу Советского Союза.