Верховный муфтий России оценил понятие «государствообразующий народ»

Понятие «государствообразующий народ» предложил внести в Конституцию президент России Владимир Путин. Этот термин появится в статье о языках жителей страны. В тексте поправки говорится, что государственным языком признан русский, как язык государствообразующего народа.

Главный муфтий России Талгат Таджуддин пояснил, что сама поправка не направлена на выделение одной нации, благодаря которой появилось государство.

«Это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Он также обратил внимание, что далее по тексту поправки говорится, что русский народ входит в союз равноправных народов России.

«У нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии. Малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве», — добавил Талгат Таджуддин.

Ранее понятие «государствообразующего народа» раскритиковал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Как сообщил «Интерфакс», он обратил внимание на то, что все коренные народы формировали российское государство и закреплять только за одной нацией этот статус не стоит.

Президент России Владимир Путин внес новые поправки в законопроект об изменениях в Конституцию в минувший понедельник. Это был последний день, когда рабочая группа принимала замечания. Российский лидер предложил прописать в главном законе страны запрет на искажение исторической правды и обозначить Россию, как правопреемницу Советского Союза.