Конституция сохранит историческую правду. Новые поправки защитят прошлое

Поправки в законопроект об изменениях в Конституцию закончили принимать вчера. В последний день дополнительные предложения внес президент России Владимир Путин. В своих поправках он уделил особое внимание сохранению исторической правды о нашей стране.

Защита истории

Россия чтит память защитников Отечества и защищает историческую правду. Эту норму президент предложил вписать в Конституцию, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что предложенные поправки делают любые попытки искажения истории и преуменьшения роли народа в Великой Отечественной войне антиконституционными.

«Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — сказал спикер.

Владимир Путин уже заявлял, что в последнее время участились попытки исказить историческую правду о роли России во Второй мировой войне. Но если раньше за этим стояли пособники нацистов, то сейчас историю переписывают международные институты. Например, Европарламент в своей резолюции заявил, что организаторами самого страшного противостояния в истории стали нацистская Германия и Советский Союз.

«Тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы», — говорил Путин на заседании организационного комитета «Победа».

Российский лидер отметил, что в истории не бывает неудобных страниц и смотреть на нее надо как на единое целое. Но искажать историческую правду нельзя. Она должна стать основой духовного воспитания новых поколений, которые смогут гордиться своими предками и нести ответственность за будущее России.

Теперь сохранение памяти о погибших за Родину и защиту исторической правды пропишут в главном законе страны.

Бог в Конституции

Об упоминании Бога в главном законе страны заговорили еще несколько недель назад. Многих возмущал этот пункт, и они уточняли, что в Конституции говорится о России как о светском государстве. В предложенной президентом поправке сказано о вере в Бога как о наследии прошлых поколений.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — прочитал текст поправки Вячеслав Володин.

Ранее сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева поясняла, что Бог в главном документе страны упомянут только в историческом контексте, чтобы не противоречить статьям Конституции о России как светском государстве (статья 14) и о свободе вероисповедания (статья 28).

Она уточнила, что Бог — часть истории становления страны, где вера сыграла большую роль.

Преемственность России

Владимир Путин предложил закрепить в Конституции правопреемственность России по отношению к Советскому Союзу. Это сохранит членство нашей страны во всех международных организациях, обязательства по международным договорам и права на зарубежные активы Союза. В действующей Конституции упоминания Советского Союза нет.

Как пояснил Вячеслав Володин, предложенная президентом норма отвечает запросам общества. Поэтому ее решили прописать в Конституции.

Все предложенные российским лидером поправки начнет изучать профильный комитет по государственному строительству и законодательству. При этом, по словам Володина, президент уже говорил о некоторых нормах на встречах с инициативной группой.

В случае одобрения все эти предложения Владимира Путина войдут в третью главу Конституции о Федеративном устройстве России. Они станут частью новой статьи под номером 67.1.