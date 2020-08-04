«Может вызвать проблемы со здоровьем»: депутат ГД призвал заблокировать видео с опасным челленджем в TikTok

Пользователи TikTok начали участвовать в новом челлендже, принимая вызывающий галлюцинации препарат от аллергии. Депутат Госдумы Борис Менделевич попросил Роскомнадзор заблокировать эти опасные видео.

«Буквально вчера увидел в социальной сети TikTok челлендж, который призывал молодых людей принимать определенное количество лекарства, которое применяется обычно при аллергии, с целью вызвать у себя те или иные галлюцинации», — рассказал депутат «360».

Он добавил, что сейчас видео распространяют в основном в американском TikTok. При этом нельзя забывать, что социальные сети не имеют границ.

«В связи с этим, как врач, как человек, который понимает, что неконтролируемое употребление любого лекарства, тем более такого серьезного, как противоаллергический препарат, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, я и обратился в Роскомнадзор», — отметил Менделевич.

По его словам, он попросил заблокировать на территории России хештег, по которому в соцсети распространяют челлендж. Депутат подчеркнул, что подобные задания могут обернуться для детей очень серьезными последствиями.