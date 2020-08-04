Трамп нашел нескольких покупателей TikTok в США

Корпорация Microsoft планирует купить американское подразделение TikTok у китайской компании. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что в приобретении соцсети заинтересованы и другие организации.

«Есть много энтузиазма относительно ее покупки — не только со стороны Microsoft, но и со стороны других компаний», — привел ТАСС слова американского лидера.

Трамп добавил, что если договор будет подписан, то Минфин должен будет получить часть денег от сделки. При этом он подчеркнул, что совершенно неважно подпишет бумаги Microsoft или другая компания.

«Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой цены, потому что мы делаем это возможным. <…> Нам кажется, что мы заслуживаем иметь большой процент», — заявил президент.

По словам Трампа, США не хотят получить какие-либо проблемы с безопасностью со стороны Китая. Поэтому подразделением соцсети должна владеть американская компания, считает глава Вашингтона.

Ранее Трамп сообщил, что приложение TikTok должно быть продано до 15 сентября. В противном случае работу социальной сети запретят на территории Соединенных Штатов.