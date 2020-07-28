Женщины массово публикуют черно-белые фото в Instagram. Челлендж должен нести мощный смысл, но стал парадом селфи

В Instagram пользовательницы запустили челлендж, по правилам которого нужно выкладывать в свой аккаунт черно-белые фотографии. Таким образом женщины решили поддержать друг друга. Но наполненный большим смыслом флешмоб в итоге превратился в скопище селфи в красивых позах.

Среди участниц челленджа под хештегами #ChallengeAccepted («Вызов принят») и #womensupportingwomen («Женщины поддерживают женщин») засветились и звезды - Пэрис Хилтон, Хлои Кардашьян, Ева Лонгория, Дженнифер Лав-Хьюитт, Кэрри Вашингтон и Дженнифер Гарнер. И еще множество простых женщин. В общей сумме под хештегами набралось уже около десяти миллионов публикаций.

Представитель социальной сети рассказала The New York Times, что за последний день хештеги стали использовать в два раза чаще. И многие из участниц движения в текстах к фотографиям пишут «о силе и поддержке женщин».

В NY Timеs отметили, что в социальной сети впервые запустили челлендж, цели которого не ясны. Под тегом #ChallengeAccepted в 2016 году рассказывали о раке. Позже тренд сменился в сторону «распространения позитива». А первый пост со старым хештегом, но уже с новым значением в 2020 году опубликовала бразильская журналистка Ана Пола Падро.

По словам пиар-специалиста и маркетолога Кристин Абрам, новая волна челленджа вспыхнула после того, как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес рассказала, что республиканец Тед Йохо оскорбил ее нецензурным выражением и назвал «с**ой».

NY Timеs сравнил новое движением с челленджем, когда многие стали менять аватарки на страницах социальных сетей на черный квадрат в знак солидарности в борьбе с расизмом.

При этом блогеры и знаменитости активно участвуют в подобных акциях, потому что это не требует конкретного заявления, которое потенциально может повлиять на уровень лояльности их аудитории. С этим согласились пользователи, которые не поняли, каким образом публикация черно-белых фотографий может помочь женщинам.

К примеру, актриса Эмми Россум написала в своем Twitter, что не понимает смысла движения.

«Я большая поклонница движения поддержки женщин — очевидно! — но я вообще не понимаю этот „челлендж“. С какой стати публиковать селфи считается вдохновляющим для женщин?» — написала Россум.