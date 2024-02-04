Эксклюзив 04 февраля 2024, 22:27 Москвичи организовали стихийный мемориал в память о погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске Мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске появился в Москве

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Стихийный мемориал в память о жертвах обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске появился на площади ЛНР в Москве. Кадры с места опубликовал «360».

Неравнодушные москвичи принесли свечи и цветы, а также установили памятную табличку.

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«Не забудем, не простим», — написали на ней.

Украинские боевики нанесли удар по пекарне в оживленном районе Лисичанска ракетой реактивной системы залпового огня HIMARS 3 февраля. Жертвами атаки стали 28 человек, среди них один ребенок. Спасатели успели вытащить живыми из-под обломков 10 человек.

Власти ЛНР объявили воскресенье днем траура в республике по погибшим в Лисичанске. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные сделают все, чтобы как можно скорее наказать причастных к атаке Вооруженных сил Украины на пекарню в Лисичанске.