Москвичи начали лучше соблюдать режим самоизоляции

Максимального показателя — пять баллов, когда на улице никого нет, Москве удалось добиться только с 1:00 до 5:00 — это время совпадает с графиком работы метро. В целом же российская столица по индексу самоизоляции показывает уверенный рост. По данным на 21:00 уровень самоизоляции москвичей достиг 4,2.

Компания «Яндекс» начала исследовать уровень самоизоляции жителей городов с 28 марта. Для расчета индекса используются данные по тому, как жители пользуются приложениями. Индекс растет, если граждане меньше используют приложения «Навигатор» и «Метро» и чаще включают «Дзен», «Яндекс.Эфир» и «КиноПоиск».

Рост индекса самоизоляции в Москве может быть связан с тем, что сегодня городская дума утвердила систему штрафов за нарушение режима. Теперь, если москвич отправится слишком далеко от дома без особой на то причины, то в первый раз ему придется заплатить штраф в четыре тысячи рублей.

Если попадется во второй раз — то пять тысяч рублей. При этом для автомобилистам стоит сразу приготовить пятитысячную купюру, если они не смогут объяснить, куда они едут. В Мосгордуме пояснили, что этот вид нарушителей более мобильный, а значит и наказывать его нужно строже. Следить за тем, как москвичи соблюдают режим будут сотрудники полиции.

Режим самоизоляции ввели в Москве, чтобы жители реже покидали свои дома и не заражались коронавирусом. Исключение сделали только для посещения больниц, магазинов и аптек в пешей доступности. Можно также выгуливать домашних питомцев, но не далее 100 метров от дома, выкидывать мусор.