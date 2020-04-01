Закон о штрафах за несоблюдение самоизоляции приняли в Мосгордуме

Жителям Москвы и организациям, нарушившим режим самоизоляции, придется поплатиться рублем. Мосгордума приняла закон о штрафах для тех, кто не будет соблюдать требования.

Согласно закону, если организации, которые должны быть закрыты во время режима самоизоляции, будут работать, то должностным лицам выпишут штраф на сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица заплатят от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если зараженный коронавирусом поедет куда-либо на автомобиле, то ему грозит штраф в размере четырех или пяти тысяч рублей. Повторное нарушение обернется пятью тысячами для обычных граждан, 40 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических.

Упоминание поездок на машине идет из-за того, что зараженный водитель становится на авто более мобильным, пояснил редактор законопроекта, глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«То есть он за короткий промежуток времени может на транспорте посетить гораздо большее количество общественных мест, он таким образом большее количество очагов распространения вируса создаст», — приводит его слова РИА «Новости».

За соблюдением режима будут следить сотрудники полиции. Еще могут использовать камеры наблюдения и системы определения геолокации.

Ранее депутаты Госдумы одобрили ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина зараженными коронавирусом гражданами. Если от инфицированного заразятся и умрут несколько человек, то ему грозит срок до семи лет.