Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

Жителям столицы следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте во вторник, 14 декабря из-за сильного снегопада в Московском регионе. Такое предупреждение выпустил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в своем Telegram-канале.

В сообщении ЦООД говорится, что в Москве в понедельник, 13 декабря, начался сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится до утра следующего дня.

«На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик», — сказано в сообщении.

При этом специалисты Центра уточнили, что городской транспорт города полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что до вечера 14 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил, что к выходным в столичном регионе похолодает до -12 градусов. По его словам, перемена погоды начнет ощущаться уже со вторника: на улице пойдет умеренный мокрый снег. Столбики термометров покажут чуть ниже нуля.