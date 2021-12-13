Снегопады и «бодрящий» мороз придут в московский регион

К выходным в столичном регионе похолодает до -12 градусов, рассказал «360» метеоролог Александр Шувалов. По его словам, перемена погоды начнет ощущаться уже со вторника: на улице пойдет умеренный мокрый снег. Столбики термометров, по прогнозам специалиста, покажут чуть ниже нуля.

«Во вторник и среду в Москву и область придут слабенькие морозы. В области может быть немного прохладнее, до -6. Продлится это недолго: в четверг и пятницу ожидается положительная температура — примерно полтора градуса тепла, но не выше», — рассказал Шувалов.

К пятнице мороз резко усилится до -5, уверен метеоролог. Но настоящего холода москвичам и жителям Подмосковья стоит ждать в ночь на воскресенье.

«Нас ждут погодные кочки и ухабы. Будет не сильный, а скорее бодрящий морозец. Я бы не стал говорить, что это будет ужас», — обнадежил синоптик.

Скачки температуры из плюса в минус на этой неделе непременно обернутся сильной гололедицей. Поэтому Шувалов призвал внимательнее смотреть под ноги. По его словам, в эти дни в столице и Подмосковье будет очень легко поскользнуться.