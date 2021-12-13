Водителей Подмосковья призвали быть осторожными из-за наледи и облачной погоды

Более тысячи машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья от снега минувшей ночью. Привлекли и 1,1 тысячи человек. Сейчас уборка продолжается. Жителей предупредили о гололедице и облачной погоде.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что до вечера 14 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Это связано с гололедицей, облачностью, небольшим снегом. Днем и ночью температура воздуха будет варьироваться от −1 до −3 градусов.

Для безопасного и бесперебойного движения круглосуточно ведется мониторинг дорожной обстановки Алексей Гержик.

Сейчас на дорогах Подмосковья работают 1,2 тысячи человек. Задействовали свыше 800 машин.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать у светофоров.

Кроме того, жителям лучше всего не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.