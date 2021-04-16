Москвичей предупредили о ночных заморозках

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает похолодание. В ночь на 20 апреля температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что в столицу на смену теплого антициклона придет скандинавский циклон.

«Так как он образовался на севере, то воздух в нем прохладный. И еще ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки», — отметила метеоролог.

В ночь на 21 апреля температура воздуха, по словам синоптика, составит 0…+5 градусов, ожидаются снег и дождь.

В среду, 14 апреля, погода в столице побила рекорд 59-летней давности, когда воздух прогрелся до +21,5 градуса.

В Москве и Московской области до 17 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По прогнозу метеорологов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Однако температура в эти дни ожидается на несколько градусов выше нормы. Похолодание придет в столицу и область к выходным, в пятницу и субботу пройдут дожди.