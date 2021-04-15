Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за усиления ветра. Он будет действовать с вечера 15 апреля до вечера 17 апреля. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

По прогнозу метеорологов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. «Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Несмотря на усиление ветра, температура в Москве и Подмосковье ожидается на несколько градусов выше нормы. В выходные в регион придет небольшое похолодание, но температура все равно будет аномально теплой. В пятницу и субботу ожидаются небольшие дожди. Но в начале недели антициклон отыграет свои позиции.

На этой неделе температура в Москве успела дважды побить тепловой рекорд.