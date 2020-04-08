Москвичей предупредили о мошенниках, пугающих штрафами за нарушение карантина

Жители Москвы стали получать SMS-рассылку и звонки с одним требованием — оплатить якобы существующий штраф за нарушение карантина. При этом люди на другом конце провода представляются сотрудниками Роспотребнадзора или другими представителями госструктур. Все эти звонки и сообщения — мошенничество, предупредили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как добавили в ведомстве, аферисты при этом продумывают все возможные сценарии и предлагают заплатить несуществующий штраф удаленно, якобы из-за того, что суды не работают, и есть шанс «закрыть дело» до повестки в органы.

Еще одна преступная схема — несуществующие компенсации в десятки, а то и в сотни тысяч рублей. Мошенники скидывают ссылку, по которой эти выплаты «оформляются». «Злоумышленники просят человека оставить на фиктивном сайте-близнеце данные для доступа к банковским картам», — добавили в мэрии.

Мошенники активизировались и в других регионах. К примеру, в Челябинской области число афер выросло на 200%. Накануне о подобных преступниках предупредил и Банк России.