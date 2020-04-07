ЦБ РФ: мошенники стали использовать тему с коронавирусом для кражи денег россиян

Тему коронавируса начали активно эксплуатировать мошенники. В России уже придумали новые схемы для обмана. Доверчивым людям обещают компенсации, пособия и другие всевозможные выплаты с одной целью — обокрасть.

Предупредил россиян об активизации преступников Банк России. Для хищения денег они используют средства социальной инженерии, уточнили в пресс-службе регулятора.

«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство», — пояснили в ЦБ РФ.

В итоге у человека под тем или иным предлогом выпытывают данные банковской карты, полученный в SМS пароль или обманом вынуждают перевести деньги на указанный злоумышленниками счет.

Пользуются мошенники и электронной почтой, рассылая письма со ссылками на фишинговые сайты. Зачастую такое послание подделывает бренд или фирменный стиль узнаваемых организаций, маскируют их под почту от Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, ВОЗ и других организаций.

«Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах», — заметили в Банке России.

В регуляторе призвали россиян не сообщать посторонним информацию о своих банковских картах и не вводить данные по ним на неизвестных сайтах. Аналогично стоит поступить и с паролями из SMS-сообщений. При этом неважно, под каким предлогом у человека хотят выяснить эти сведения.

«Тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение», — предположил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

В Центробанке намерены следить за ситуацией.

Беспокойство граждан по поводу распространения коронавируса мошенники уже использовали для своей выгоды. Они рассылают потенциальным жертвам SMS, где рассказывают о больных COVID-19 пассажирах, якобы летевших с ними одним рейсом.