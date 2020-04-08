Мошенники активизировались в Челябинской области из-за коронавируса
Количество мошенников в Челябинской области увеличилось вдвое из-за коронавируса. Особо сильно они активизировались в минувшую неделю, когда был объявлен режим самоизоляции. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Если говорить о преступлениях, то их количество уменьшилось. Также стало аварий стало меньше на 60%, на 83% сократилось число возбужденных уголовных дел. Связано это с увеличением охраны общественного порядка и значительного количества полиции и Росгвардии в области.
Однако количество мошенничеств выросло на 200%. Преступники совершают кибер- и -телефонные мошенничества.