Мошенники активизировались в Челябинской области из-за коронавируса

Если говорить о преступлениях, то их количество уменьшилось. Также стало аварий стало меньше на 60%, на 83% сократилось число возбужденных уголовных дел. Связано это с увеличением охраны общественного порядка и значительного количества полиции и Росгвардии в области.

Однако количество мошенничеств выросло на 200%. Преступники совершают кибер- и -телефонные мошенничества.