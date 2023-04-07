Общество 07 апреля 2023, 09:01 Москвичам сообщили о солнечной погоде в пятницу Центр погоды «Фобос»: в Москве в пятницу ожидается теплая и солнечная погода Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве погоду в пятницу, 7 апреля, будет определять юго-западная периферия антициклона, что сулит жителям столицы погожий день. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем столбик термометра поднимется до +12. В Московской области дневная температура ожидается от +8 до +13 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 места в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 756 миллиметров ртутного столба.

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Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал, что серьезных холодов в Москве и Подмосковье больше не предвидится. К концу текущей недели, по его словам, может начать распускаться листва.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе москвичей ожидает майская погода. Воздух прогреется до +16…+18 градусов.